Основатель популярной украинской группы Machete Ярослав Малый анонсировал концерты в РФ. Артист замалчивает полномасштабную войну в родной стране и хочет музыкой “объединить два народа”.

Выступления артиста запланированы в стране-агрессоре летом. Он намерен посетить Санкт-Петербург, Астану, Алматы и Москву. В видеообращение, обнародованном в Instagram, Малый сказал, что приглашает на свои концерты каждого, кто несет в себе любовь сквоз тьму.

— Нам с детства говорят, что этот мир таков, какой он есть. Мы маленькие люди и не можем его изменить. Что ненависть, страх, злость — это нормально. Это не так, все в наших силах. Мы не маленькие люди, мы строители вселенной и творцы… Мы шаг за шагом, песня за песней, кирпичик за кирпичиком строим храм единства, любви, чистоты, добра… Нам пора просыпаться. Мы нужны друг другу. Это единственная причина почему мы это делаем, — отметил молчун.

Стоит отметить, что Малый очевидно чистить комментарии разъяренных украинцев под видео, поскольку там можно лишь увидеть похвалу от россиян.

Сам Ярослав родом из Кривого Рога. В 2015 году он с семьей вернулся жить в Киев из РФ, и даже упоминал о военных действиях на Донбассе, но в 2020 уже стал высказываться неоднозначно. А с начала полномасштабной войны артист и вовсе молчит. Как можем видеть сейчас, свою позицию он четко показал, выбрав страну-агрессор, а значит — поддержав кровавую политику диктатора Путина.