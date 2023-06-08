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Несостоятельные организации: Мишина осудила ООН и Красный Крест за бездеятельность

8 июня 2023, 19:42
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Ксенія Мішина
Источник: Ксения Мишина

Актриса Ксения Мишина осудила мир за молчание и бездействие, а организации, которые столько лет были в в сознании людей воплощением защиты, безопасности и справедливости, оказались далеки от этих идеалов.

Говорит, выходит, что можно отбирать чужие земли, приходить войной на соседние государства, убивать людей, стирать с лица земли города, топить, выжигать, бомбить на глазах у всего мира и за это ничего не будет.

— У ООН “нет достоверных данных”. То есть организация, на которую ориентируется весь мир, ежегодно выделяются миллиарды с целью, что в критический момент она сможет эффективно решить кризис — оказывается несостоятельной. Красный Крест не понимает, как помогать людям, которые кричат с крыш затопленных домов, — возмутилась Мишина.

Добавляет, параллельные реальности существуют. Здесь и сейчас. И пока украинцы друг для друга высполняют настоящие функции этих организаций, на другой стороне реальности отмечают дни русского языка, переключаются на обсуждение смога в Нью-Йорке и до сих пор успокаивают себя неоднозначностью происходящего.

— Несмотря на все это безумие, я горжусь силой и смелостью всего украинского народа, — подытожила она.

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Теги
Война в Украине Ксения Мишина ООН Червоний Хрест
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