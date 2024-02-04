Українська співачка Skylerr (Валерія Кудрявець) зняла свою кандидатуру з Нацвідбору на Євробачення 2024. Про це зірка заявила в соцмережах.

Skylerr зняла свою кандидатуру з Нацвідбору на Євробачення 2024: що відомо

Про це Валерія заявила в Instagram, пояснивши причину. Як виявилося, на таке рішення зірка пішла через збій у роботі Дія, де відбувалося голосування за переможця Нацвідбору на Євробачення 2024.

– На жаль, голосування в моменті вже не повернути, а я довіряю саме моменту. Дія працювала вночі, вранці вона знову не працювала, зараз, як мені відомо, знову працює. Голоси могли зарахуватися некоректно. Я розумію, що це велика система, це збій і у всіх однакові умови, але я за голосування прозоре та зрозуміле, яке в моменті, – почала свою думку Кудрявець.

Зірка додала, що в цих піар-гонках через збій у роботі Дія їй брати участь не цікаво, але від своїх посилів через творчість вона не відмовляється.

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– Я залишаюся вірна собі та своїм меседжам і смислам, які несла я та моя пісня. У будь-яких ситуаціях залишайтеся людьми, тому що “Час іде”! Не втрачайте себе і не втрачайте одне одного, – підсумувала Skylerr.

Наостанок зірка подякувала команді, яка займалася організацією Нацвідбору на Євробачення 2024, а також тим, хто допомагав створити номер її виступу – підготовка тривала понад місяць. Співачка не забула й про ЗСУ, завдяки яким ми можемо проводити такі шоу.

– І дякую нашим ЗСУ, хлопцям, дівчатам, що маємо взагалі можливість це все проводити, відчувати та проживати, – заявила Валерія.

Нагадаємо, що збій у Дія зробив голосування за переможця Нацвідбору на Євробачення 2024 тимчасово неможливим. Після старту голосування, сервіс не впорався з величезним напливом запитів, через що довелося перенести оголошення ім’я переможця на 4 лютого, який поїде представляти Україну на саме шоу.

Фото: Skylerr