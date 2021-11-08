Американський актор Він Дізель попросив Двейна Джонсона повернутися до акторського складу десятої частини фільму Форсаж. Звернення до актора Дізель опублікував на своїй сторінці в Instagram.

У ньому він заявив, що хоче бачити Джонсона у ролі агента Люка Гоббса у наступному фільмі, який стане першою з двох частин фіналу франшизи.

– Мій молодший брат Двейн… час настав. Світ чекає на фінал Форсаж 10. Ти знаєш, що мої діти називають тебе дядьком Двейном. Не буває свята, щоб ви не надсилали один одному приємних слів… Але час настав. Спадщина чекає. Я сказав тобі багато років тому, що збираюся виконати свою обіцянку, дану Полу Вокеру, – написав Дізель.

Також Він заявив, що Гоббса ніхто не зможе зіграти краще за Джонсона.

Нагадаємо, що раніше між Дизелем та Двейном були далеко не дружні стосунки. Ще на зніманнях Форсаж 8 між голлівудськими акторами спалахнув справжній скандал — Скала опублікував у Instagram пост, що деякі актори-чоловіки з акторського складу – боягузи. Йшлося про Дізеля, який багато разів запізнювався на майданчик, змушуючи чекати не лише на колег, а й на весь обслуговуючий персонал.

Після цього Дуейн не з’явився у фільмі Форсаж 9, але взяв участь у спін-офі разом із Джейсоном Стетхемом – Гоббс та Шоу.