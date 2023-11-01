Українська співачка Аліна Паш показала фото топлес та з рушником на стегнах.

Відповідну світлину вона оприлюднила на особистій сторінці в Instagram.

– Немає потреби в костюмі на Геловін. І не потрібні цукерки, лише ваші донати, – підписала фото Паш.

Відвертий знімок Аліна опублікувала для привернення уваги підписників. Співачка збирає гроші на рації для бійців на Херсонському напрямку.

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