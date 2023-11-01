Українська співачка Аліна Паш показала фото топлес та з рушником на стегнах.
Відповідну світлину вона оприлюднила на особистій сторінці в Instagram.
– Немає потреби в костюмі на Геловін. І не потрібні цукерки, лише ваші донати, – підписала фото Паш.
Відвертий знімок Аліна опублікувала для привернення уваги підписників. Співачка збирає гроші на рації для бійців на Херсонському напрямку.
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У коментарях не всі оцінили знімок Аліни Паш. Деякі користувачі мережі розкритикували її за відвертість, але знайшлися й ті, хто підтримав співачку.
- А навіщо роздягатися?
- Я так розумію, ідеї вже закінчилися.
- А чому око закрила?
- Нічим не здивувала.
- Міцна незалежна вродлива жінка!
- Дуже крутезне фото. Респект за відвертість.
- Костюм Єви – це теж костюм!
- Найідеальніший костюм, – пишуть у коментарях.
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