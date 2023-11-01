Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Фото Персони

Немає потреби в костюмі на Геловін: Аліна Паш показала фото топлес

1 Листопада 2023, 12:06
Валентина Чорна редакторка стрічки
Аліна Паш
Джерело: Аліна Паш

Українська співачка Аліна Паш показала фото топлес та з рушником на стегнах.

Відповідну світлину вона оприлюднила на особистій сторінці в Instagram.

– Немає потреби в костюмі на Геловін. І не потрібні цукерки, лише ваші донати, – підписала фото Паш.

Відвертий знімок Аліна опублікувала для привернення уваги підписників. Співачка збирає гроші на рації для бійців на Херсонському напрямку.

Зараз дивляться

У коментарях не всі оцінили знімок Аліни Паш. Деякі користувачі мережі розкритикували її за відвертість, але знайшлися й ті, хто підтримав співачку.

  • А навіщо роздягатися?
  • Я так розумію, ідеї вже закінчилися.
  • А чому око закрила?
  • Нічим не здивувала.
  • Міцна незалежна вродлива жінка!
  • Дуже крутезне фото. Респект за відвертість.
  • Костюм Єви – це теж костюм!
  • Найідеальніший костюм, – пишуть у коментарях.
Читайте також:
Немає потреби в костюмі на Геловін: Аліна Паш показала фото топлесБрітні Спірс пояснила свою любов до оголених знімків

Теги
Аліна Паш
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь