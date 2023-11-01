Украинская певица Алина Паш показала фото топлес и с полотенцем на бедрах.
Соответствующую фотографию она обнародовала на личной странице в Instagram.
— Нет необходимости в костюме на Хэллоуин. И не нужны конфеты, только ваши донаты, — подписала фото Паш.
Откровенный снимок Алина опубликовала для привлечения внимания подписчиков. Певица собирает деньги на рации для бойцов на Херсонском направлении.
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В комментариях не все оценили снимок Алины Паш. Некоторые пользователи сети раскритиковали ее за откровенность, но нашлись и те, кто поддержал певицу.
- А зачем раздеваться?
- Я так понимаю, идеи уже закончились.
- А почему глаз закрыла?
- Ничем не удивила.
- Крепкая независимая красивая женщина!
- Очень крутое фото. Респект за откровенность.
- Костюм Евы — это тоже костюм!
- Самый идеальный костюм, — пишут в комментариях.
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