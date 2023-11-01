Украинская певица Алина Паш показала фото топлес и с полотенцем на бедрах.

Соответствующую фотографию она обнародовала на личной странице в Instagram.

— Нет необходимости в костюме на Хэллоуин. И не нужны конфеты, только ваши донаты, — подписала фото Паш.

Откровенный снимок Алина опубликовала для привлечения внимания подписчиков. Певица собирает деньги на рации для бойцов на Херсонском направлении.

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В комментариях не все оценили снимок Алины Паш. Некоторые пользователи сети раскритиковали ее за откровенность, но нашлись и те, кто поддержал певицу.

А зачем раздеваться?

Я так понимаю, идеи уже закончились.

А почему глаз закрыла?

Ничем не удивила.

Крепкая независимая красивая женщина!

Очень крутое фото. Респект за откровенность.

Костюм Евы — это тоже костюм!

Самый идеальный костюм, — пишут в комментариях.