17 серпня 1968 року народився легендарний український музикант Кузьма Скрябін. Сьогодні йому виповнилося б 54 роки, проте 2 лютого 2015 року життя артиста обірвалося.

Кузьму знають не лише як талановитого виконавця, а й як патріота. З його вуст часто звучали гучні фрази, які зараз є актуальними як ніколи. Він завжди був людиною, яка віддана своїй країні, закликав українців об’єднатися і говорив, що якщо знадобиться – піде воювати.

Факти ICTV вирішили згадати цитати Кузьми Скрябіна, які є актуальними під час повномасштабної війни в Україні.

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Я не знав визначення опорів, опір є, або його нема. Потрібно чинити опір, якщо тебе хочуть злизати, стерти з твоєї землі.

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Захист Батьківщини треба було почати з граблями в руках.

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Начепив вишиванку – і вже думаєш, що все помінялося. Та вишиванка має бути десь глибше, зашита мамою і татом…

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Війна не може бути на якійсь певній частині території, якщо вона заходить, то це біда для всіх. І тому нейтральним бути не можна.

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Краще висушити одну дитячу сльозу, ніж пролити ріки крові.

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Найбільше всього у світі я боюся війни. Війна — самий ідіотський винахід людей. І то, що вона час від часу повторюється — то є саме жахливе.

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Якщо немає націоналізму, немає нації, я так до цього ставлюся. Націоналізм має бути не агресивний, він повинен бути дипломатичний, інтелігентний, і тоді я його підтримую.

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Змінюйте світ на краще, піклуйтеся про нього, тому що ви в ньому живете!

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Саме основне — не гамнити тим, хто навколо тебе.

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Ти сам собі країна. Зроби порядок в своїй голові.

Події, які зараз відбуваються в Україні через РФ, Кузьмі точно б не сподобалися. Він у пам’яті всіх як позитивна, оптимістична і чесна людина, яка завжди була горою за свою країну.

Творчість Скрябіни живе досі й житиме ще десятиліттями. Його пісні досі переспівують артисти, які згадують колегу з теплом.