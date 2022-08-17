17 августа 1968 года родился легендарный украинский музыкант Кузьма Скрябин. Сегодня ему исполнилось бы 54 года, однако 2 февраля 2015 года жизнь артиста оборвалась.

Кузьму знают не только как талантливого исполнителя, но и как патриота. С его уст часто звучали громкие фразы, которые сейчас актуальны как никогда. Он всегда был человеком, который предан своей стране, призывал украинцев объединятся и говорил, что если понадобится — пойдет воевать.

Факты ICTV решили вспомнить цитаты Кузьмы Скрябина, которые актуальны во время полномасштабной войны в Украине.

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Я не знав визначення опорів, опір є, або його нема. Потрібно чинити опір, якщо тебе хочуть злизати, стерти з твоєї землі.

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Захист Батьківщини треба було почати з граблями в руках.

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Начепив вишиванку — і вже думаєш, що все помінялося. Та вишиванка має бути десь глибше, зашита мамою і татом…

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Війна не може бути на якійсь певній частині території, якщо вона заходить, то це біда для всіх. І тому нейтральним бути не можна.

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Краще висушити одну дитячу сльозу, ніж пролити ріки крові.

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Найбільше всього у світі я боюся війни. Війна — самий ідіотський винахід людей. І то, що вона час від часу повторюється — то є саме жахливе.

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Якщо немає націоналізму, немає нації, я так до цього ставлюся. Націоналізм має бути не агресивний, він повинен бути дипломатичний, інтелігентний, і тоді я його підтримую.

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Змінюйте світ на краще, піклуйтеся про нього, тому що ви в ньому живете!

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Саме основне — не гамнити тим, хто навколо тебе.

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Ти сам собі країна. Зроби порядок в своїй голові.

События, происходящие сейчас в Украине из-за РФ, Кузьме точно бы не понравились. Он в памяти всех как позитивный, оптимистичный и честный человек, который всегда был горой за свой страну.

Творчество Скрябины живет по сей день и будет жить еще десятилетиями. Его песни до сих пор перепевают артисты, который вспоминают коллегу с теплом.