В этом году пандемия не помешала провести Comic Con Ukraine — ежегодную конвенцию, на которой собираются любители кино, сериалов, аниме, видеоигр и многих других проявлений гик-культуры.

Масштабы конвенции 2021 года поразили не только количеством звездных гостей, но и другим наполнением.

Куда бы посетители ни пошли, всюду царила праздничная и дружеская атмосфера. Косплееры и посетители, которые не уставали улыбаться друг другу, собаки-косплееры, невероятные шоу и выступления на главной сцене, десятки замечательных павильонов и выступления на музыкальной сцене — все позволяло чувствовать себя в своей тарелке каждому, кто решил посетить фестиваль.

Факты ICTV побывали на Comic Con Ukraine 2021 и рассказывают, почему даже после года перерыва он остается выдающимся событием для украинской гик-культуры.

Развлечения на любой вкус

Конечно, больше всего на Comic Con Ukraine привлекала внимание главная сцена, поскольку складывалось впечатление, что действие на ней не останавливалась ни на минуту.

Косплееры иногда собирали такую толпу, что и яблоку было негде упасть, а их костюмы и выступления не переставали удивлять. А когда на сцене появлялись группы для участия в cover-dance, вместе с ними начинали танцевать и гости фестиваля.

Любители настольных игр, или же те, кто только знакомится с этим хобби, могли испытать их в специальной зоне. Новичков учили азам настольных игр, тогда как опытные игроки сами могли ознакомиться с десятками игр.

Для ценителей видеоигр была куча стендов и турниров в различных дисциплинах. Каждый мог окунуться в этот невероятный мир, а более опытные игроки помогали разобраться в той или иной видеоигре.

Не обошлось и без различных конкурсов и мастер-классов, в которых могли принять участие все посетители Comic Con Ukraine.

При желании можно было научиться гавайским танцам, станцевать с самим дьяволом, пообщаться с гостями музыкальной сцены, принять участие в «рыцарском» турнире и многое другое.

А те, кто пришел с четвероногими друзьями, могли не только побаловать их в пет-зоне, но и принять участие в косплей-шоу и продемонстрировать костюмы для четвероногих друзей.

Невероятная атмосфера

Что больше всего меня поражает все годы проведения Comic Con Ukraine — это его атмосфера. С каждым годом этот фестиваль дарит своим гостям все больше и больше эмоций. И неважно, что вы для себя выбрали.

Пожалуй, лучше всего передают атмосферу слова одного из ведущих на главной сцене: На Comic Con Ukraine каждый может быть самим собой. Никто не будет осуждать ни за то, что вы решили взобраться на огромный молот Тора, ни за то, что вы собрали огромный хоровод и напеваете японские песни, или же за то, что играете с волейбольным мячом недалеко музыкальной сцены.

Возле главной сцены можно было «утонуть» в количестве невероятных событий. Косплееров и участников cover-dance шоу всегда приветствовали громкими аплодисментами и продолжали поддерживать в течение всего выступления.

Можно ли назвать атмосферу как-то иначе, кроме как магической, когда косплеер в костюме клоуна Пеннивайза (Оно) завершает свой «ритуальный» танец и перед сценой начинается небольшой дождик?

Музыкальная же сцена стала неким местом для отдыха. Каждый мог взять себе раскладной стул-гамак или бин-бег и «упасть» на газоне. Или же подойти вплотную к главной сцене, чтобы подпевать своим кумирам.

Не обходилось и без эмоций под музыкальной сценой. Eileen так тронула фанатов своим выступлением, что слезы лились не только под сценой, но и на ней.

Zwyntar создал атмосферу невероятного единения, когда «заглушил» все инструменты и пел вместе с гостями фестиваля.

А Percival подарил незабываемое шоу, которое сопровождалось теплыми улыбками как со стороны группы, так и слушателей.

Комикс-зона стала не только неким маркетом, где можно было приобрести книги различных издательств, но и местом, где можно узнать о планах украинских издателей.

Самые креативные гости Comic Con Ukraine могли взять «кисти» в руки и подарить свой рисунок для аллеи художников. Если подытожить, то в каждом уголке фестиваля было невероятно «тепло», даже несмотря на то, что на улице царила осенняя погода.

Звездные гости

В этом году со звездными гостями сложилась довольно интересная ситуация. Пандемия все же повлияла на расписание Джанкарло Эспозито, который должен был стать хедлайнером Comic Con Ukraine. Но организаторы не растерялись и смогли компенсировать его отсутствие не менее интересными гостями.

Comic Con Ukraine посетили:

Марк Дакаскос, известный ролями в боевиках 1990-х годов, а также по ролям во многих современных сериалах и фильме Джон Уик 3;

Анна Шафер, которая недавно примерила на себя образ Трис Меригольд в сериале Ведьмак;

Наталия Тена, которая точно известна фанатам киноадаптации Гарри Поттера и сериала Игра Престолов;

Елена Манковская, которая подарила образ Леди Димитреску в видеоигре Resident Evil Village.

Они выступали на главной сцене Comic Con Ukraine и отвечали на вопросы посетителей. Каждый из них нашел свой способ затронуть сердца фанатов.

Марк Дакаскос рассказал о том, как круто было работать с Киану Ривзом. И, рассуждая о ситуации с изменением климата, обратился к людям, которые собрались перед главной сценой.

Comic Con Ukraine — это так круто. Мы все здесь вместе — это невероятно. Устанавливать связь с другими людьми, объединяться — это замечательно. Я говорю об этом, потому что люди спрашивают у меня: Нервничаешь ли ты, когда выходишь на сцену? Да, когда-то я нервничал, ведь нужно запоминать свои реплики, вести себя соответственно. Но когда ты на сцене, то это большая честь — увидеть всех (фанатов. — Ред.). Когда я выхожу на сцену и смотрю в чьи-то глаза, то мы соединяемся. Лишь на мгновение, но мы соединяемся, энергия другого человека доходит до меня. Я могу стать очень эмоциональным, когда смотрю кому-то в глаза. И я знаю, вы тоже. Вы смотрите друг на друга и понимаете, что вы здесь. И как это может не вызывать эмоций? Слезы! Но слезы счастья! Я уже не знаю, что говорю, но вы делаете меня счастливым, — сказал Дакаскос, общаясь с посетителями.

Елена Манковская, конечно же, углубилась в то, как создавали персонаж Леди Димитреску.

Она также рассказала, что влюбилась в украинскую кухню. Она считает украинцев настоящими счастливчиками, ведь они могут в любой момент побаловать себя вкусненьким.

Еда в Украине — это нечто. Думаю, что поправлюсь на 5 кг, пока вернусь в Барселону. Вчера вечером я и мой муж невероятно поужинали. Десерт был невероятным. Я не помню его название, но это был торт был с кремом и орешками. Также мы попробовали котлету (по-киевски, — Ред.). Это была куриная котлета с маслом внутри — просто невероятно. Вы настоящие счастливчики, — поделилась впечатлениями Елена.

Анна Шаффер, к сожалению, не смогла ничего рассказать о втором сезоне сериала Ведьмак, премьера которого ожидается в декабре. Она сказала лишь о том, что нас ждет больше взаимодействия между персонажами из первого сезона, и немного рассказала о съемках.

Съемки проходили во время карантина… Это повлияло на их ход, ведь все были в масках, соблюдали правила для защиты от заболевания. Но людям не хватало социализации, потому все выкладывались по максимуму. Поэтому я надеюсь, что второй сезон (сериала Ведьмак. — Ред.) благодаря трудностям, которые мы преодолели, будет даже лучше, — рассказала Шаффер.

Также в первый день Анна рассказала, что поражена украинским языком, и пообещала, что ко второму дню фестиваля выучит несколько слов на украинском языке. Она сдержала обещание, и выйдя на сцену, сразу сказала: «Привіт» всем присутствующим.

Наталия Тена рассказала кучу интересных историй из ее актерской карьеры. В частности, о том, как она попала в эту сферу.

Меня поймали на курении в школе-интернате. И если подобное случалось, то тебя оставляли на выходные. Во время наказания я снова курила, и на этот раз это увидел мой учитель по актерскому мастерству. Он никому не сказал, но попросил пойти в такую-то комнату, а там проходил первый кастинг к фильму Мой мальчик. Я тогда подумала: это мне нянчить этих детей? Но это был мой первый кастинг. Они дали мне клочок бумаги и сказали сыграть роль, что я и сделала, и попала в состав фильма, — рассказала фанатам Наталия.

Конечно, не только они «зажигали» на Comic Con Ukraine. Фанатов сериала Видоизмененный углерод (Altered Carbon) порадовало присутствие на фестивале автора книг, по которым и адаптировали серию — Ричарда Моргана.

Ричард рассказал в эксклюзивном интервью Фактам ICTV, что поражен тем, насколько открыты украинцы.

Перед фестивалем я провел замечательную автограф-сессию в одном из украинских магазинов. Люди были очень отзывчивы и захвачены. Один парень приехал из Донецка, чтобы встретиться со мной. И он даже не знал английского языка. Все, что он хотел спросить, приходилось переводить. Это меня потрясло. И вот пока я был на фестивале, ко мне подошла девушка и попросила подписать карточку. Конечно же, я согласился. А потом она захотела обняться… То есть Киев и Украина пока мне кажутся очень дружелюбными, — сказал нам Морган.

А на музыкальной сцене зажгли Percival и Song Won Sub, которые закрывали выступления 4 и 5 сентября соответственно. Каждый из них подарил незабываемые эмоции всем гостям Comic Con Ukraine.

Нельзя забывать и еще об одной исполнительнице — Eileen. Она получила известность в украинском Youtube, исполняя популярные композиции из сериалов и видеоигр на украинском языке. Это было ее первое живое выступление, которое прошло с невероятным успехом и завершилось презентацией нового кавера.

Мы же до сих пор надеемся на визит Джанкарло Эспозито в Украину.

Возможно, в следующем году уровень пандемии снизится, ограничений будет меньше, и это позволит расширить масштабы Comic Con Ukraine.