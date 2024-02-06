Андрій Данилко, відомий під сценічним образом Вєрки Сердючки, розповів, чому завжди носить чорну медичну маску на підборідді. Артист у ній постійно з’являється на публіці, і навіть на Нацвідборі на Євробачення 2024.

Чому Данилко носить медичну маску

Не секрет, що Андрій носив маску і за часів Covid-пандемії, коли Україну також накрила війна заражень ще до початку повномасштабного вторгнення.

Так, у нещодавньому інтерв’ю співак зазначив, що хотів зняти маску після перемоги України у війні, але не очікував, що це затягнеться надовго. Однак Данилко вирішив не відмовлятися від своїх слів, і продовжує носити маску на обличчі.

Зараз дивляться

– Здавалося, що все буде набагато швидше, але вийшло як вийшло. Я готовий зняти її просто зараз, але я вже пообіцяв. Уже почали говорити, що я ховаюся за маскою, але ось Сердючка виступає без неї, – зазначив Данилко.

Утім, нині чорна кепка та маска для нього – невід’ємні аксесуари. Завдяки їм Андрія почали частіше впізнавати на вулиці – він заявив, що маска до нього вже приросла.

– При цьому, вона не заважає взагалі. Мені в ній комфортно. Мабуть, мене через неї стали більше впізнавати. Тепер ще цей пластир. Побачив своє фото в усьому цьому – я став схожий на якогось пірата, – віджартувався артист.

Нагадаємо, що восени 2023 року артист відзначав своє 50-річчя. На цьому тлі Данилко розповів, що думає про свій вік і життя. Музикант зізнався – цифри в паспорті для нього нічого не значать, набагато важливіше внутрішній стан.