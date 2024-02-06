Андрей Данилко, известный под сценическим образом Верки Сердючки, рассказал, почему всегда носит черную медицинскую маску на подбородке. Артист в ней постоянно появляется на публике, и даже на Нацотбора на Евровидение 2024.

Почему Данилко носит медицинскую маску

Не секрет, что Андрей носил маску и во времена Covid-пандемии, когда Украину также накрыла война заражений еще до начала полномасштабного вторжения.

Так, в недавнем интервью певец отметил, что хотел снять маску после победы Украины в войне, но не ожидал, что это затянется надолго. Однако Данилко решил не отказываться от своих слов, и продолжает носить маску на лице.

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— Казалось, что все будет намного быстрее, но получилось как получилось. Я готов снять ее прямо сейчас, но я уже пообещал. Уже начали говорить, что я прячусь за маской, но вот Сердючка выступает без нее, — отметил Данилко.

Впрочем, сейчас черная кепка и маска для него — неотъемлемые аксессуары. Благодаря им Андрея начали чаще узнавать на улице — он заявил, что маска к нему уже приросла.

— При этом, она не мешает вообще. Мне в ней комфортно. Видимо, меня из-за нее стали больше узнавать. Теперь еще этот пластырь. Увидел свое фото во всем этом — я стал похож на какого-то пирата, — отшутился артист.

Напомним, что осенью 2023 года артист отмечал свое 50 летие. На этом фоне Данилко рассказал, что думает о своем возрасте и жизни. Музыкант признался — цифры в паспорте для него ничего не значат, намного важнее внутреннее состояние.