Певица Оля Полякова рассказала об исчезновении любимой собаки Мими. Артистка не смогла сдержать слез.

В Instagram-stories исполнительница обнародовала серию видео, в которых рассказала, что вернувшись домой ее впервые в жизни не встретила ее любимица — маленький шпиц.

— Я ее звала, но муж сказал, что она пропала два дня назад. Что они искали ее сутки и что ее больше нет. Мы думали, что может ее съел кто-то. У нас лес, может, лисы. Мы уже попрощались с ней, я два дня рыдала, детям ничего не говорила, совсем не понимала, как это пережить, — поделилась Оля.

Сейчас смотрят Однако случилось чудо. Когда артистка вышла с бани, она просто решила позвать Мими. Признается, не знала, на что надеялась. — Просто думала, что может они не услышали, может она упала в какую-то яму. Я иду и кричу Мими и мне навстречу выходит она. Грязная, холодная, вся в снегу, дрожит. Я ее помыла и вот она живая, не знаю, насколько здорова, но жива! Чудо? Чудо! — отметила Полякова со слезами на глазах. Певица сразу же позвонила ветеринару, тот отметил, что три дня в мороз в лесу и то, что она выжила — просто невероятно. Читайте также: Бездельница и содержанка: Оля Полякова вступилась за дочь, резко ответив хейтерам

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