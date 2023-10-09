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Не вмешивайся в политику! Кайли Дженнер захейтили за удаление публикации об Израиле

9 октября 2023, 11:39
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Кайлі Дженнер
Источник: Depositphotos

Американская модель Кайли Дженнер нарвалась на хейт за удаление поста в поддержку Израиля.

Так, в Instagram-stories Кайли на какое-то время появился флаг страны, но пробыл он там не долго. Из-за давления пользователей модель была вынуждена удалить публикацию. Ведь ее подписчики, поддерживающие ХАМАС, начали отписываться от нее и оставлять в комментариях палестинские флаги.

Также подписчики призывают бойкотировать ее продукты в арабских странах.

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  • Ее продукты должны бойкотировать на Ближнем Востоке и в арабских странах.
  • Пожалуйста, бойкотируйте продукты Кайли Дженнер.
  • Как можно называть себя инфлюенсером, когда на тебя влияют некоторые поклонники? Доллары превыше морального сознания.
  • Не вмешивайся в политику и говори, что ты поддерживаешь Израиль!
  • Байкотируем всех Дженнеров на Ближнем Востоке, — такие комментарии пишут сторонники Палестины.

Стоит отметить, что у Кайли Дженнер есть подруга, модель Белла Хадид, отец которой — палестинец. Но ни одна, ни другая ни слова не сказали об активной фазе войны между Израилем и сектором Газа.

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Источник
Daily Mail
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Кайли Дженнер
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