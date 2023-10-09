Американская модель Кайли Дженнер нарвалась на хейт за удаление поста в поддержку Израиля.

Так, в Instagram-stories Кайли на какое-то время появился флаг страны, но пробыл он там не долго. Из-за давления пользователей модель была вынуждена удалить публикацию. Ведь ее подписчики, поддерживающие ХАМАС, начали отписываться от нее и оставлять в комментариях палестинские флаги.

Также подписчики призывают бойкотировать ее продукты в арабских странах.

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Ее продукты должны бойкотировать на Ближнем Востоке и в арабских странах.

Пожалуйста, бойкотируйте продукты Кайли Дженнер.

Как можно называть себя инфлюенсером, когда на тебя влияют некоторые поклонники? Доллары превыше морального сознания.

Не вмешивайся в политику и говори, что ты поддерживаешь Израиль!

Байкотируем всех Дженнеров на Ближнем Востоке, — такие комментарии пишут сторонники Палестины.

Стоит отметить, что у Кайли Дженнер есть подруга, модель Белла Хадид, отец которой — палестинец. Но ни одна, ни другая ни слова не сказали об активной фазе войны между Израилем и сектором Газа.