Українська співачка Ірина Білик показалась перед своїми шанувальниками без макіяжу. У цей момент зірка була в салоні краси.

– Чи впливає зачіска жінки на її настрій і характер? – поцікавилась у підписників зірка.

Образ Ірини Білик на фото має максимально природний вигляд – волосся падає мʼякими пасмами, створюючи ефект творчого безладу. Підписники, серед яких відзначився і хореограф Дмитро Коляденко, поділилися власними думками. Чимало шанувальників акцентували увагу саме на натуральності вигляду артистки.

Іро, яка ти гарна без макіяжу!

Яка гарна з натуральним макіяжем! Неймовірна!

Без мейку гарніший вигляд, ніж з ним. Більш жива і природна.

Та ладно, це ви?

Не впізнати без гриму. Вам дуже гарно!

Зірочко, яка ти гарна без гриму! Мінус 25! Будь собою – ти гарна і талановита!

На початку творчої карʼєри авторка хіта А я пливу у човні сміливо експериментувала з образами – робила стрижки та фарбувалась у різні кольори. В результаті Ірина Білик зупинилась на блонді та періодично змінює довжину волосся.