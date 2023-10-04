Українська співачка Ірина Білик показалась перед своїми шанувальниками без макіяжу. У цей момент зірка була в салоні краси.
– Чи впливає зачіска жінки на її настрій і характер? – поцікавилась у підписників зірка.
Образ Ірини Білик на фото має максимально природний вигляд – волосся падає мʼякими пасмами, створюючи ефект творчого безладу. Підписники, серед яких відзначився і хореограф Дмитро Коляденко, поділилися власними думками. Чимало шанувальників акцентували увагу саме на натуральності вигляду артистки.
- Іро, яка ти гарна без макіяжу!
- Яка гарна з натуральним макіяжем! Неймовірна!
- Без мейку гарніший вигляд, ніж з ним. Більш жива і природна.
- Та ладно, це ви?
- Не впізнати без гриму. Вам дуже гарно!
- Зірочко, яка ти гарна без гриму! Мінус 25! Будь собою – ти гарна і талановита!
На початку творчої карʼєри авторка хіта А я пливу у човні сміливо експериментувала з образами – робила стрижки та фарбувалась у різні кольори. В результаті Ірина Білик зупинилась на блонді та періодично змінює довжину волосся.
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