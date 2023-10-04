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Фото Персоны

Не узнать: поклонники оценили фото Ирины Билык без макияжа

4 октября 2023, 10:48
Татьяна Штерева редактор раздела Lifestyle
Ірина Білик
Источник: Ирина Билык

Украинская певица Ирина Билык показалась перед своими поклонниками без макияжа. В этот момент звезда находилась в салоне красоты.

— Влияет ли прическа женщины на ее настроение и характер? — поинтересовалась у подписчиков звезда.

Образ Ирины Билык на фото выглядит максимально естественно — волосы падают мягкими прядями, создавая эффект творческого беспорядка. Подписчики, среди которых отметился и хореограф Дмитрий Коляденко, поделились собственными мыслями. Немало поклонников акцентировали внимание именно на натуральности вида артистки.

  • Ира, какая ты красивая без макияжа!
  • Как хороша с натуральным макияжем! Невероятная!
  • Без мейка красивее выглядишь, чем с ним. Более живая и естественная.
  • Да ладно, это вы?
  • Не узнаешь без грима. Вам очень хорошо!
  • Звездочка, как ты красива без грима! Минус 25! Будь собой — ты красивая и талантливая!

В начале творческой карьеры автор хита А я пливу у човні смело экспериментировала с образами — делала стрижки и красилась в разные цвета. В результате Ирина Билык остановилась на блонде и периодически меняет длину волос.

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Теги
Ирина Билык зачіска макіяж
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