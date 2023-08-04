У многих из нас в гардеробе есть полочка или коробка с вышедшими из активного пользования вещами. Их жалко выкинуть, ведь “а вдруг пригодятся или снова вернутся в моду”. Однако зачастую они так и продолжают лежать, занимая место.

Также некоторые усердно пытаются дать таким вещам гардероба второй шанс, периодически одевая их. Дизайнер Андре Тан решил расставить точки над і, назвав неактуальные вещи 2023, которые старят.

Трикотажные кофточки — роковухи, футболочки в греческих мотивах и синтетические футболки с рукавчиком кутюрье советует выбросить.

Блузки в стиле жабо, летучие мыши, безудержные розочки — все это в мусор. На замену этому приобретите себе несколько классических рубашек.

Пришитые баски-юбки тоже уже давно не актуальны, а потому уберите их со своего гардероба.

Юбка-карандаш с баской, а если еще и под плотные колготки — это комбо.

— Девушки, срочно это убираем и выбираем легкие свободные юбки из натуральных и приятных к телу тканей, — отметил Андре Тан.

Обтягивающие джинсы все также многие предпочитают, на них крест кутюрье не ставит, ведь все зависит от модели.

— Пожалуйста, никаких потертостей и, конечно же, разрезов на коленках… Базовые Mom или прямые джинси, брюки гораздо удобнее и актуальнее, — подчеркнул дизайнер.

Футболки с крикливыми рисунками — котами, львами, коронами и прочим. Такую одежду Андре Тан рекомендует оставить для дома, если не можете просто с ней расстаться. Лучше отдать предпочтение базовым футболкам с элегантными принтами или маленькими рисунками.

— Дорогие, вы все прекрасны. Прошу, не портите себя и не добавляйте себе пару лишних лет этими вещами. Сейчас есть столько стильных альтернатив. Напоминаю, вкус развивается. Если вы не умеете создавать суперобразы сейчас, то и не нужно, все придет со временем. Начните с ревизии гардероба, — подытожил Андре Тан.

В свою очередь отметим, что сейчас есть множество людей, нуждающихся в любых вещах, а потому если вы готовы с ними расстаться — отдайте на благотворительность.