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Не стримала сліз: Петрожицька похвалилася подарунком від хлопця на 31-річчя

1 Червня 2022, 18:07
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Не стримала сліз: Петрожицька похвалилася подарунком від хлопця на 31-річчя

Хлопець акторки Дар’ї Петрожицької довів її до сліз у день народження. Сьогодні, 1 червня, артистка святкує 31-річчя.

Обранець Олексій з нагоди свята зробив акторці незвичайний подарунок – повів її до Діснейленду в Парижі. Звідти Дар’я оприлюднила серію фото, на яких постала у вушках персонажа Мінні Маус.

– 31 у Діснейленді. Найнеймовірніший подарунок. Можливо не на часі, але залишу це тут, бо нарешті плакала від щастя. Вітаю всіх із першим днем ​​літа. Нехай воно буде мирним, – написала Петрожицька у Instagram.

Дар’я Петрожицька намагається тримати особисте життя в таємниці, проте іноді публікує спільні фото з обранцем. Вперше знімком із Олексієм вона поділилася в січні 2022 року.

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Відомо, що він родом із України, проте живе в Німеччині. Із початком повномасштабної війни в Україні Дар’я переїхала до обранця.

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Фото: Дар’я Петрожицька

Теги
актриса, Діснейленд, День народження
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