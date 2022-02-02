Українська акторка театру та кіно Дар’я Петрожицька в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV розповіла, на що готова заради цікавої ролі та як ставиться до пластики. Також артистка повідала про курйози під час зйомок фільму Найкращі вихідні, прем’єра якого в Україні відбулася 2 лютого.

Дар’я зіграла в комедії Найкращі вихідні одну з головних ролей – дівчину Ольгу. За сюжетом кінострічки, вона – організатор музичного фестивалю Atlas Weekend.

– Чи є подібності між вами та вашою героїнею в фільмі Найкращі вихідні?

– Спільне між нами – зовнішність. Моя героїня психічка, а я ні.

– Головна риса її характеру – вона чарівна психічка, а я чарівна непсихічка (сміється).

– З якими труднощами стикалися під час зйомок Найкращих вихідних?

– Насправді було всяке. В мене був один знімальний день після другої дози вакцини Covid-19, яка пройшла не дуже добре. Вдень зробила, а вночі мучилася і не спала.

Вранці мені треба було їхати на зйомку, і так вийшло, що всі сцени були зі мною. Всю зміну я мала активно діяти – бігати, стрибати, кричати. Мені було дуже погано. Цікаво подивитися, видно це на екрані чи ні.

– Що ви відчули, коли здобули звання Заслуженої артистки України?

– Я сміялася дуже довго. Якщо чесно, досі в це не вірю. Весь час кажу, що доки не отримаю цієї медалі, то не повірю.

– Це дуже відповідально для мене, але й не можу сказати, що суперважливо. Мені важливіше, як мене сприймає глядач, чи подобається йому моя творчість і чи мотивую я до чогось.

– Вам більше подобається зніматися в кіно чи грати в театрі?

– Це абсолютно різні речі, їх взагалі не можна порівнювати. Кіно – це одне, це знімальний майданчик, а театральний майданчик – зовсім інше. Це різне. Це як – любите ви тата чи маму?

– На що ви готові заради цікавої ролі?

– Підстригтися налисо. Я навіть десь частково бажаю такий собі матеріал, але він справді має бути гідним. Я маю розуміти, що це кіно потім вистрілить, щоб це не просто було, що я поголилася, а щоб було важливо для героїні.

– Як ви ставитеся до пластики?

– Головне – щоб людині подобалося, яка вона. Мені, якщо чесно, не дуже подобається, що всі в якийсь момент стають однаковими.

У мене довгий час було бажання мати курносий ніс, але я зрозуміла, що якби в мене такий був, то я була б схожою на багатьох інших. А так – нехай буде якась своя фішка.

– Я потихеньку до нього звикаю і думаю – нехай знімають у профіль, я вже звикла. Я просто на себе в якусь мить подивилася в дзеркало, уявила, подумала, що буду схожа на ту і ту, а навіщо?

Дар’я Петрожицька народилася в Чернігові в 1991 році в театральній сім’ї.

Із чотирьох років дівчина вже грала на сцені Чернігівського театру. Після школи Петрожицька переїхала до Києва, де закінчила національний університет театру, кіно та телебачення імені І. К. Карпенка-Карого, а потім почала працювати в місцевому театрі.

Широку популярність акторка здобула завдяки ролі в серіалі Папік та Папік 2. Також вона знімалася в таких кінострічках та серіалах, як Побачення у Вегасі, Відважні, Місто закоханих, Я подарую тобі світанок, Заряджені тощо.