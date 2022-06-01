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Не сдержала слез: Петрожицкая похвасталась подарком от парня на 31-летие

1 июня 2022, 18:07
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Не сдержала слез: Петрожицкая похвасталась подарком от парня на 31-летие

Парень актрисы Дарьи Петрожицкой довел ее до слез в день рождения. Сегодня, 1 июня, артистка празднует 31-летие.

Избранник Алексей по случаю праздника преподнес актрисе необычный подарок — повел ее в Диснейленд в Париже. От туда Дарья обнародовала серию фото, на которых предстала в ушках персонажа Минни Маус.

— 31 в Диснейленде. Самый невероятный подарок. Возможно не во время, но оставлю это здесь, потому что наконец-то плакала от счастья. Поздравляю всех с первым днем лета. Пускай оно будет мирным, — написала Петрожицкая в Instagram.

Дарья Петрожицкая старается держать личную жизнь в тайне, однако иногда публикует общие фото с избранником. Впервые снимком с Алексеем она поделилась в январе 2022 года.

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Известно, что он родом из Украины, однако живет в Германии. С началом полномасштабной войны в Украине Дарья переехала к избраннику.

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Фото: Дарья Петрожицкая

Теги
актриса, Диснейленд, День народження
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