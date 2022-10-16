Шведська екологічна активістка Ґрета Тунберг розповіла про своє повсякденне підліткове життя, зізнавшись, що ніколи не була п’яна і боїться закохатися через страх бути вразливою.

Також вона зізналася, що добре усвідомлює те, що робить і живе виключно на студентський грант. Намагається ходити скрізь пішки, а не користуватися послугами таксі. Був лише один виняток, коли 19-річна Тунберг найняла охоронців після публічної нападки 45-го президента США Дональда Трампа на неї.

Так, в 2019 році, коли Ґрета була названа Людиною року за версією журналу Time, Трамп написав в Twitter – Вона здається дуже щасливою молодою дівчиною, яка з нетерпінням чекає яскравого і чудового майбутнього.

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Тунберг, якій тоді було 17 років, зіткнулася з непереборним шквалом загроз і увагою ЗМІ, що змусило її найняти охорону. Однак активістка помстилася Дональду, коли його вигнали з Білого дому, написавши в Twitter – Він здається дуже щасливим старим, який з нетерпінням чекає світлого і прекрасного майбутнього.

Також Ґрета зізналася, що вважає за краще ходити додому пішки, хоча люди їй кажуть, що потрібно бути обережніше.

– Я завжди ходжу пішки… Напевно, мені слід бути більш обережною. Люди кажуть мені, що я повинна бути уважнішою до себе. Був один період, коли у мене були охоронці, але це тривало всього кілька днів, – зазначила Тунберг.

Зізнається, не п’є алкоголь і ніколи не була п’яна, проте чому так – не знає. Каже, можливо не хоче, щоб хтось її напоїв, а потім хвалився, що він був у цьому першим.

– Може я людина така, або може просто не хочу пити. А може бути і те, і інше, – каже активістка.

Така ж історія і з романтичними стосунками. Дівчина зізнається, в якомусь сенсі відчуває себе просто активісткою, яка знає, як організувати страйк чи розмовляти з політиками.

Незважаючи на свою популярність, грошей від своєї справи Ґрета не отримує, тому її фінансове становище не стабільно. Живе лише на студентський грант і в квартирі друга.