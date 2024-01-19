Увечері 19 січня клієнти популярного в Україні Монобанку не змогли скористатися послугами у додатку.
Немає можливості також здійснювати будь-які фінансові транзакції.
При відкритті програми в смартфонах користувачі отримують повідомлення про помилку.
Гендиректор Монобанку Олег Гороховський заявив, що на компанію вчинено потужну атаку хакерів, але незабаром будуть усунені.
– Найпотужніша DDoS атака. Ситуація під контролем, – написав він на своєму Telegram-каналі.
Станом на 00:30 20 січня DDoS-атака повторилася. Оперативно послуги не змогли отримати 50 млн. користувачів Моно-системи.
Нагадаємо, компанія Google пообіцяла у 2024 році посилити підтримку кіберзахисту українського уряду. Під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі стало відомо, що держслужбовці України отримають 5 тис. ключів безпеки.