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Не работает Монобанк: что известно о сбое в приложении

19 января 2024, 23:41
Екатерина Белоброва редактор ленты
Монобанк
Источник: Depositphotos

Вечером 19 января клиенты популярного в Украине Монобанка не смогли воспользоваться услугами в приложении.

Нет возможности также совершать любые финансовые транзакции.

При открытии приложения в смартфонах пользователи получают уведомление об ошибке.

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Скриншот додатку Моно

Гендиректор Монобанка Олег Гороховский заявил, что на компанию совершена мощнейшая атака хакеров, но скоро неполадки будут устранены.

— Мощнейшая DDoS атака. Ситуация под контролем, — написал он на своем Telegram-канале.

По состоянию на 00:30 20 января DDoS-атака повторилась. Оперативно услуги не смогли получить 50 млн пользователей Моно-системы.

Напомним, компания Google пообещала в 2024 году усилить поддержку киберзащиты украинского правительства. Во время Всемирного экономического форума в Давосе стало известно, что госслужащие Украины получат 5 тыс. ключей безопасности.

Теги
монобанк
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