Шер зізналася, чому не фанат своєї творчості: не подобався мій голос | Life

Американська співачка Шер зізналася, що ніколи не була прихильницею своєї творчості. Зірка вважає себе найбільшим критиком власних робіт.

– Я не є прихильницею Шер, але мені подобається це робити. Ніколи не подобався мій голос. Був би вибір – я б його змінила, адже дістався голос матері, – зазначила зірка.

Як виявилося, все через тон голосу – він їй здається дивним. Співачка заявила, що він є чимось середнім між жіночим і чоловічим.

Проте навіть попри критику до себе, зірка може похвалитися дуже успішною кар’єрою.

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– Я записала так багато альбомів, і ті, які мені подобалися, так і не стали хітами. А інші, від яких я була не в захваті, були популярними, – додала артистка.

Нещодавно Шер зізналася про труднощі у стосунках із хлопцем, який молодший за неї вдвічі. Зірка заявила, що вони можуть говорити на будь-які теми, але іноді різниця у віці дається взнаки – інколи бойфренд просто не розуміє, про кого вона говорить.