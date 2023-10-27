Американская певица Шер призналась, что никогда не была поклонницей своего творчества. Звезда считает себя самым большим критиком собственных работ.

— Я не являюсь поклонницей Шер, но мне нравится это делать. Никогда не нравился мой голос. Был бы выбор — я бы его сменила, ведь достался голос матери, — отметила звезда.

Как оказалось, все из-за тона голоса — он ей кажется странным. Певица заявила, что он является чем-то средним между женским и мужским.

Но несмотря на критику самой себя, звезда может похвастаться очень успешной карьерой.

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— Я записала так много альбомов, и те, которые мне нравились, так и не стали хитами. А другие, от которых я была не в восторге, были популярными, — добавила артистка.

Недавно Шер призналась о трудностях в отношениях с парнем, который младше ее в два раза. Звезда заявила, что они могут говорить на любые темы, но иногда разница в возрасте дает о себе знать — иногда бойфренд просто не понимает, о ком она говорит.