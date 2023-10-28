Танцівниця Ілона Гвоздьова розповіла шанувальникам, чи планує вона ще якісь зміни після операції зі збільшення грудей. Як виявилося, все інше артистку в собі цілком влаштовує.

Танцівниця влаштувала рубрику Запитання-Відповідь в Instagram і розповіла чимало подробиць про свій постопераційний стан. Зокрема зазначила, що її переповнюють емоції щастя та любові до себе. Ілона Гвоздьова зізналася, що тепер почувається добре як внутрішньо, так і зовні. Водночас є нюанси, які вплинули на побут танцівниці.

Артистка уточнила, що душ для неї наразі під забороною. Потім доведеться звертатися за допомогою до чоловіка. Не зможе поки Ілона повернутися і до своєї улюбленої справи – танців. На неї чекає реабілітація у півтора-два місяці, після чого, якщо дозволять лікарі, вона зможе відновити заняття.

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Операцію зі збільшення грудей Ілона Гвоздьова зробила в київській клініці 25 жовтня. У коментарі для ЖВЛ вона розповіла, що її імпланти відповідають другому розміру.

Фото: Ілона Гвоздьова