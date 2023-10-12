Телеведучий Даніель Салем, який нині боронить Україну в лавах ЗСУ, повідомив про смерть молодшої сестри. Він попрощався з нею через соцмережі та показав спільний знімок з власного архіву.
Світлина сповнена позитиву. Фото, вочевидь, зроблене під час родинних посиденьок у ресторані. На фото юний Салем радісно сміється, а поруч з ним сидить тендітна кучерява дівчинка та усміхається.
– Ми давно не бачилися з тобою, але я не можу повірити в те, що ми більше ніколи не побачимось у цьому житті! Солодких снів тобі, моя сестро, – написав Даніель, додавши в кінці повідомлення емодзі у вигляді чорного серця.
Жодних подробиць про те, що могло статися, артист не уточнив. У коментарях лишили співчуття Юрій Горбунов, Оля Полякова та Леся Нікітюк.
Шанувальники Салема лишають йому слова підтримки, запитують, що трапилось, та шкодують, що дівчина пішла так рано.
- 19 років всього?! Який жах! Співчуваю!
- Який жах! Немає слів, один біль!
- 19 років – це ж розквіт життя! Як таке могло статися? Мої найщиріші співчуття! Вічна пам’ять вашій сестричці!
- Це дуже важко – втрачати рідних…
- Тримайся, воїне, щирі співчуття, обійняла вас!
Даніель Салем народився в Одесі. У шість років переїхав до Лівану – звідти родом його батько. Там хлопець закінчив школу та пішов служити в армію. Ймовірно, його сестра теж жила з родиною в Лівані. Вже 20 років, як Салем повернувся до України, де вів різні телепроєкти та мав ресторанний бізнес. На початку повномасштабної війни шоумен пішов боронити країну, отримав поранення та контузію.
Фото: Даніель Салем