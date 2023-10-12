Телеведущий Даниэль Салем, который сейчас защищает Украину в рядах ВСУ, сообщил о смерти младшей сестры. Он попрощался с ней через соцсети и показал совместный снимок из собственного архива.

Фотография полна позитива. Снимок, очевидно, сделан во время семейных посиделок в ресторане. На фото юный Салем радостно смеется, а рядом с ним сидит хрупкая кудрявая девочка и улыбается.

— Мы давно не виделись с тобой, но я не могу поверить в то, что мы больше никогда не увидимся в этой жизни! Сладких снов тебе, моя сестра, — написал Даниэль, добавив в конце сообщения эмодзи в виде черного сердца.

Никаких подробностей о том, что могло произойти, артист не уточнил. В комментариях оставили соболезнования Юрий Горбунов, Оля Полякова и Леся Никитюк.

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Поклонники Салема оставляют ему слова поддержки, спрашивают, что случилось, и жалеют, что девушка ушла так рано.

19 лет всего?! Какой ужас! Сочувствую!

Какой ужас! Нет слов, одна боль!

19 лет — это же расцвет жизни! Как такое могло произойти? Мои самые искренние соболезнования! Вечная память вашей сестренке!

Это очень тяжело — терять родных…

Держись, воин, искренние соболезнования, обняла вас!

Даниэль Салем родился в Одессе. В шесть лет переехал в Ливан — оттуда родом его отец. Там парень окончил школу и пошел служить в армию. Вероятно, его сестра тоже жила с семьей в Ливане. Уже 20 лет, как Салем вернулся в Украину, где вел различные телепроекты и имел ресторанный бизнес. В начале полномасштабной войны шоумен пошел защищать страну, получил ранения и контузию.

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Фото: Даниэль Салем