Продюсерка Олена Мозгова розповіла про тяжку хворобу, яку перенесла рік тому.

У Facebook Мозгова оприлюднила фото пейзажу. Каже, саме той схід сонця міг бути останнім, який вона бачила.

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– Неймовірні болі, які принесла мені хвороба Лайма і які нічим, ніяким знеболюючим неможливо було вгамувати мене доводили до думок, що треба завершувати цей земний шлях, – зізналася Олена.

Зазначає, тієї ночі їй було особливо погано – не могла ні сидіти, ні стояти, ходила по кімнаті, вдивлялася в цей пейзаж і рахувала хвилини, щоб можна було прийняти знеболювальне, яке діяло максимум хвилин двадцять. Зізнається, тієї ночі від самогубства її врятували думки про доньку Солю.

– Ця ніч і світанок на фото могли стати останніми, але не стали завдяки Солі… У той момент, коли вже було нестерпно, я подивилася на свою сплячу красуню і зрозуміла, що поки що вона без мене не виживе в цьому світі, і я маю знайти в собі сили жити хоча б заради неї, – наголосила Мозгова.

Продюсерка каже, що вже незабаром паралізоване обличчя потроху почала її слухатись, лікування діяти, а болі відступати.

– Я знаю, як важко, боляче зараз дуже багатьом людям… Я знаю, що багато хто з них, з тих чи інших причин, не бачить сенсу далі жити, але за темрявою завжди настає світанок! І незважаючи на всі страшні речі, які зараз відбуваються, в житті все одно є прекрасне… Потрібно просто пошукати, озирнутися, придивитися, – підсумувала Олена.

У серпні 2021 року Олена Мозгова вперше розповіла про свою хворобу. Тоді вона пояснила, що якщо публікує веселі знімки, на яких має добрий вигляд, це не означає, що все гаразд.