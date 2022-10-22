Блискуча кар’єра і впізнаваність – довгий і складний шлях. Вважається, що людина, яка домоглася успіху і визнання, має бути впевненою, грамотною і без комплексів. Однак не всі селебриті, яких ми знаємо, були такими.

На шляху до успіху може стати безліч перешкод, зокрема й дефекти мовлення, адже часто не так від зовнішності залежить кар’єра, як від мовлення – грамотного і чіткого.

Часто люди, які заїкаються, обирають мовчання, боячись бути незрозумілими співрозмовнику, але багато хто з них поборов свою проблему. Факти ICTV розкажуть вам про зірок, які заїкалися, однак їм це не завадило досягти успіху.

Зараз дивляться

Брюс Вілліс

В юному віці легенда бойовиків ледве вимовляв хоча б одне зв’язне речення, і займало у нього це багато часу. Переглядаючи фільми з Брюсом, чи могли б собі уявити, що він був заїкою?

Саме сцена допомогла йому позбутися дефекту мовлення. Одного разу він вирішив узяти участь у шкільному спектаклі, і опинившись перед глядачами, перестав заїкатися, але вже після закінчення виступу – знову почав.

Тоді актор і вирішив пов’язати своє життя зі сценою, як бачимо – не дарма.

Володимир Дантес

В українського співака проблем з вимовою немає, проте одного разу в своєму Instagram він розповідав, що з роками в його голові почали з’являтися блоки, які заважають зв’язно викладати думки.

– Раніше не парився стосовно того, що говорю і, головне, як. Не було якогось бар’єру. А ось з роками в голові почали утворюватися блоки. Такі стопори статусу, досвіду і розуміння, що ти не можеш погано говорити, на тебе ж люди дивляться. І через це, коли я намагаюся щось розповісти, можу навіть почати заїкатися. Особливо якщо говорю на тему, в якій не сильний, – ділився він у 2020 році.

Елвіс Преслі

Король рок-н-ролу заїкався з дитинства, саме тому він і почав співати – так порекомендував логопед.

У п’ятирічному віці мама Преслі відвела його на ярмарок, там він мав виконати пісню. Так вона намагалася допомогти Елвісу побороти свій комплекс і стати впевненішим у собі.

Але навіть у двадцятирічному віці виконавець говорив, що йому важко даються слова, що починаються на деякі приголосні літери.

Дмитро Шевченко

Учасник романтичного реаліті Холостячка 2 і тренер Дмитро Шевченко заїкався до 10 класу і займався з логопедом. Дефект мовлення він поборов за допомогою спорту.

– Все минулося само собою, коли в 10 класі я зайнявся боксом і, мабуть, тоді повірив у себе. Впевненість у собі допомогла позбутися заїкання. Але якщо раптом трапляється, ставлення вже не як до комплексу, а як до милої особливості, – зізнавався Шевченко.

Мерилін Монро

Акторка і секс-символ 1950-х років Мерилін заїкалася з дитинства і до кінця не поборола свій дефект, проте перетворила на плюс. Якщо послухати її голос без дубляжу, то в ньому звучать різноманітні вібрації, хвилюючі придихи, вкрадливий шепіт чи крик.

Це була певна фірмова манера Монро говорити, яку багато хто намагався в той час копіювати.

Євген Сморигін

Актор і учасник Дизель Шоу Євген Сморигін почав заїкатися в три роки. За словами артиста, тоді він впав з дитячого ліжечка, після чого і почалися дефекти мовлення.

Каже, з часом полюбив свою особливість і змирився з нею, а далі навіть навчився обманювати заїкання ролями, які грає.

Джулія Робертс

Американській акторці дісталося заїкання у спадок. Від нього страждали її мама, тато і брат. У школі над зіркою фільму Красуня часто насміхалися.

Побороти дефект мови Джулія змогла завдяки мачусі, яка доклала всіх зусиль, щоб дівчинка нормально говорила, наприклад, ставила спектаклі, в яких брали участь усі члени сім’ї.

Як бачимо, заїкання – не вирок. Якщо його не можна позбутися повністю, тоді слід перетворити на свою особливість.

Зазначимо, що 22 жовтня відзначають Міжнародний день людей, що заїкаються. Свято створене з метою звернути увагу на проблему.