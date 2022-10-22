Блестящая карьера и узнаваемость — долгий и сложный путь. Считается, что человек, добившийся успеха и признания, должен быть уверенным, грамотным и без комплексов. Однако не все селебрити, которых мы знаем, являлись таковыми.

На пути к успеху может стать множество преград, в том числе и дефекты речи, ведь часто не так от внешности зависит карьера, как от речи — грамотной и четкой.

Часто люди, которые заикаются, выбирают молчание, боясь быть непонятыми собеседником, но многие из таких побороли свою проблему. Факты ICTV расскажут вам о звездах, которые заикались, однако им это не помешало добиться успеха.

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Брюс Уиллис

В юном возрасте легенда боевиков едва выговаривал хоть одно связное предложение, и занимало у него это много времени. Смотря фильмы с Брюсом, могли бы себе представить, что он был заикой?

Именно сцена помогла ему лишиться дефекта речи. Однажды он решил принять участие в школьном спектакле, и оказавшись перед зрителями, перестал заикаться, но уже после окончания выступления — вновь начал.

Тогда актер и решил связать свою жизнь со сценой, как видим — не зря.

Владимир Дантес

У украинского певца проблем с речью нет, однако однажды в своем Instagram он рассказывал, что с годами в его голове начали появляться блоки, которые мешают связно излагать мысли.

— Раньше не парился о том, что говорю и, главное, как. Не было какого-то барьера. А вот с годами в голове начали образовываться блоки. Такие стопоры статуса, опыта и понимания, что ты не можешь плохо говорить, на тебя же люди смотрят. И из-за этого, когда я пытаюсь что-то рассказать, могу даже начать заикаться. Особенно если говорю на тему, в которой не силен, — делился он в 2020 году.

Элвис Пресли

Король рок-н-рола заикался с детства, именно поэтому он и начал петь — так порекомендовал логопед.

В пятилетнем возрасте мама Пресли отвела его на ярмарку, там он должен был исполнить песню. Так она пыталась помочь Элвису побороть свой комплекс и стать уверенным в себе.

Уже будучи 20-летним парнем, исполнитель говорил, что ему тяжело даются слова, начинающиеся на некоторые согласные буквы.

Дмитрий Шевченко

Участник романтического реалити Холостячка 2 и тренер Дима Шевченко заикался до 10 класса и занимался с логопедом. Дефект речи он поборол с помощью спорта.

— Все прошло само собой, когда в 10 классе я занялся боксом и, по-видимому, тогда поверил в себя. Уверенность в себе помогла избавиться от заикания. Но если вдруг случается, отношение уже не как к комплексу, а как к милой особенности, — признавался Шевченко.

Мэрилин Монро

Актриса и секс-символ 1950-х годов Мэрилин заикалась с детства и до конца не поборола свой дефект, однако обратила его себе в плюс. Если послушать ее голос без дубляжа, то в нем звучат разнообразные вибрации, волнующие придыхания, вкрадчивый шепот или крик.

Это была некая фирменная манера разговора Монро, которую многие пытались в то время копировать.

Евгений Сморыгин

Актер и участник Дизель Шоу Евгений Сморыгин начал заикаться в три года. По словам артиста, тогда он упал с детской кроватки, после чего и начались дефекты речи.

Говорит, со временем полюбил свою особенность и смирился с ней, а после и вовсе научился обманывать заикание ролями, которые играет.

Джулия Робертс

Американской актрисе досталось заикание по наследству. От него страдали ее мама, папа и брат. В школе насмехались над звездой фильма Красотка.

Побороть дефект речи Джулия смогла благодаря мачехе, которая прикладывала все усилия, чтобы девочка нормально говорила, например, ставила спектакли, в которых принимали участие все члены семьи.

Как видим, заикание — не приговор. Если от него нельзя избавиться полностью, тогда следует превратить в свою изюминку.

Отметим, что 22 октября отмечают Международный день заикающихся людей. Праздник создан с целью обратить внимание на проблему.