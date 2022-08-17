Мама загиблого музиканта Кузьми Скрябіна Ольга Михайлівна розповіла, що зараз із розслідуванням ДТП, у якому загинув артист.

Жінка наголосила, що водій молоковозу, з яким зіткнулася машина Кузьми, спокійно живе.

– Це старий дядько, хворий. Вони збирали молоко по фермах… Андрій не поїхав головною дорогою, він їхав прямо. Там дорога на чотири машини, навіть кювета немає, можна було їхати прямо полем… Це була випадковість, але така, до якої Кузьму вже підготували. Його машина була некерована, – зазначає Ольга.

Додає, не думає, що водій молоковозу винен.

Зараз дивляться

– Вони не в лоба вдарилися, а боком. Ну, від сили, подушка безпеки спрацювала. Старому взагалі нічого, його трохи трухнуло. Вони черкнулися машинами і та іржава цистерна зверху впала на Андрій. Ось, що його вбило, – сказала мама Скрябіна.

Жінка зізнається, відновити слідство не хоче, оскільки той, хто це зробив – до сьомого коліна нестиме розплату. Не вірить, що ДТП було випадковим, оскільки артисту не раз погано прикручували колеса. Одного разу в нього навіть відлетіло колесо, проте тоді пощастило залишитися живим.

– Не хочу вершити суд над ним, я не знаю точно, хто це був… Можна засудити не того, якби була хоч якась зачіпка, але народ ніколи не помиляється. Близько мільйона людей кажуть, що ДТП було невипадковим, – наголосила Ольга.

Нагадаємо, 2 лютого 2015 року життя Кузьми Скрябіна обірвалося. На той момент музикант повертався з концерту з Кривого Рога. Його позашляховик Toyota Sequoia, рухаючись слизькою від дощу дорогою, вилетів на зустрічну смугу і зіткнувся з молоковозом ГАЗ-53.

Кузьма загинув на місці від травм.

Фото: Юрій Хмурич