Мама погибшего музыканта Кузьмы Скрябина Ольга Михайловна рассказала, что сейчас с расследованием ДТП, в котором погиб артист.

Женщина отметила, что водитель молоковоза, с которым столкнулась машина Кузьмы, спокойно живет.

— Это старый дядька, больной. Они собирали молоко по фермах… Андрей не поехал по главной дороге, он ехал прямо. Там дорога на четыре машины, даже кювета нет, можно было ехать прямо по полю… Это была случайность, но такая, к которой Кузьму уже подготовили. Его машина была неуправляема, — отмечает Ольга.

Добавляет, не думает, что водитель молоковоза виноват.

Сейчас смотрят

— Они не в лоб ударились, а боком. Ну от силы, подушка безопасности сработала. Старому вообще ничего, его немного трухануло. Они черкнулись машинами и та ржавая цистерна сверху упала на Андрей. Вот, что его убило, — сказала мама Скрябина.

Женщина признается, возобновить следствие не хочет, поскольку тот, кто это сделал — до седьмого колена будет нести расплату. Не верит, что ДТП было случайным, поскольку артисту не раз плохо прикручивали колеса. Один раз у него даже отлетело колесо, однако тогда повезло остаться в живых.

— Не хочу вершить суд на ним, я не знаю точно, кто это был… Можно засудить не того, если бы была хоть какая-то зацепка, но народ никогда не ошибается. Близко миллиона людей говорят, что ДТП было неслучайно, — подчеркнула Ольга.

Напомним, 2 февраля 2015 года жизнь Кузьмы Скрябина оборвалась. В тот момент музыкант возвращался с концерта в Кривом Роге. Его внедорожник Toyota Sequoia, двигаясь по скользкой от дождя дороге, вылетел на встречную полосу и столкнулся с молоковозом ГАЗ-53.

Кузьма погиб на месте от полученных травм.

Фото: Юрий Хмурич