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Не хочете стати провінцією Нідерландів? Комік висміяв “референдуми” РФ

22 Вересня 2022, 18:29
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Не хочете стати провінцією Нідерландів? Комік висміяв “референдуми” РФ

Комік Ар’єн Любах у вечірньому шоу запропонував росіянам провести референдум та приєднатися до Нідерландів.

У жартівливому ролику-агітації творці висміяли референдуми в окупованих українських містах.

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Гумористи зазначили, що президент РФ Володимир Путін приховує історичну приналежність своєї країни до Нідерландів. І сказали, що король Віллем-Олександр є також російським правителем.

Також коміки наголосили на тому, що донька кривавого диктатора жила в нідерландському місті Ворсхотен.

– Додаткова вигода: якщо ви приєднаєтесь до Нідерландів, ваші сини не вмиратимуть у марній війні з Україною. Класно, класно. Хто ж не хоче стати провінцією Нідерландів? – йдеться у відео.

Крім того, у ролику пропонується обрати нову назву Росії – Русбург, Рустрехт, Південні Нідерланди, Фруслан тощо.

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Теги
Нідерланди Референдум Росія юмор
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