Комик Арьен Любах в вечернем шоу предложил россиянам провести референдум и присоединиться к Нидерландам.

В шутливом ролике-агитации создатели высмеяли референдумы в оккупированных украинских городах.

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Юмористы отметили, что президент РФ Владимир Путин скрывает историческую принадлежность своей страны к Нидерландам. И сказали, что король Виллем-Александр является также и российским правителем.

Также комики сделали акцент на том, что дочь кровавого диктатора жила в нидерландском городе Ворсхотен.

— Дополнительная выгода: если вы присоединитесь к Нидерландам, ваши сыновья не будут умирать в бесполезной войне с Украиной. Классно, классно. Кто же не хочет стать провинцией Нидерландов? — говорится в видео.

Кроме того, в ролике предлагается выбрать новое название России — Русбург, Рустрехт, Южные Нидерланды, Фруслан и другие.