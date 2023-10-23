У понеділок, 23 жовтня, відзначається День працівників реклами, а також Міжнародний день шкільних бібліотек.

Згідно з новоюліанським календарем, віряни сьогодні вшановують пам’ять святого апостола Якова.

Детальніше про свята 23 жовтня, прикмети і заборони дня – далі у матеріалі.

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Яке сьогодні свято в Україні

23 жовтня своє професійне свято відзначають люди, які причетні до створення та розміщення реклами.

День працівників реклами започаткували у 1994 році. До святкування сьогодні також приєднуються маркетологи та PR-фахівці.

За однією з версій, це свято народилося з ініціативи Алана Ардасенова, студента, який працював рекламним агентом газети Бізнес Експрес. Дату 23 жовтня він обрав невипадково, оскільки саме в цей день Алан отримав своє перше замовлення.

Яке церковне свято 23 жовтня

У церковному календарі сьогодні – День пам’яті апостола Якова. Він був одним із трьох найближчих учнів Ісуса Христа.

Якова часто називають “братом Господнім”. За однією із версій, він був сином Йосипа Обручника від першого шлюбу, чоловіка Діви Марії.

Згідно з переказами, Ісус Христос з’явився Якову після cвого воскресіння і поставив його єпископом Єрусалимської церкви.

Таким чином, на частку апостола Якова випала особлива діяльність: він не подорожував з проповіддю по різних країнах, як інші апостоли, а вчив і священнодіяв в Єрусалимі.

Хто святкує День ангела 23 жовтня

Згідно з новим календарем, день ангела сьогодні святкують власники таких імен: Олександр, Володимир, Вольдемар, Єлисей, Омелян, Гнат, Максим, Микола, Еміль, Яків, Єфросинія.

Що не можна робити 23 жовтня

Сьогодні не можна злитися та ображатися. Також не рекомендується давати гроші в борг, оскільки вам їх не повернуть.

Що можна робити сьогодні

До цього дня наші предки намагалися заготовити якомога більше дров. Вважалося, що їх велика кількість гарантує затишок і тепло всю зиму.

Щоб отримати допомогу у важкій ситуації, сьогодні варто помолилися святому Якову. До нього часто звертаються хворі та нужденні.

Згідно з місячним календарем, 23 жовтня рекомендується витратити час на активний відпочинок чи тривалу прогулянку.

Народні прикмети на 23 жовтня