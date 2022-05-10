Лідер німецького рок-гурту Scorpions Клаус Майне розповів про те, як змінив слова в найпопулярнішій пісні колективу Wind of Change.

На одному з концертів Клаус дістав український прапор і заспівав про Україну в тому місці пісні, де раніше були рядки, присвячені Москві. Каже, вони якраз готувалися до нового туру, і він подумав, що зараз не час романтизувати РФ.

– Не час романтизувати Росію текстами на кшталт – Гуляти Москвою до парку Горького. Я хотів сказати цими словами про те, що ми підтримуємо Україну в цій дуже складній ситуації, – зазначив Майне.

Композиція була написана близько 30 років тому під час початку нової ери та падіння Берлінської стіни. Каже, тоді Scorpions уперше приїхали до СРСР.

– Тоді я дуже надихнувся до написання цієї пісні. Я вважаю, що музика має будувати мости. Це був момент надії на мирний світ. Через стільки років, я думаю, що ця композиція втратила значення у сенсі – бути мирною та піснею надії, мені довелося змінити слова, – сказав артист.

Клаус зазначив, що всі люди на цій планеті мають право жити в мирі та свободі поряд зі своїми сусідами.

– Ми бачимо щодня по телевізору ці жахливі кадри. Ми дивимось новини, хоч би де ми були, це розбиває серце. Але ми не маємо повного уявлення, що це насправді означає бути в такій ситуації. Це дуже складно для будь-якої людини. Так багато безневинних людей втратило життя. Ми всі сподіваємося, що це дуже скоро закінчиться і ми побачимося в кращі часи. Ми дуже поважаємо українців, – зазначив лідер Scorpions.

Нагадаємо, 27 березня всесвітньо відомий гурт Scorpions виступив у Лас-Вегасі, де заспівав пісню Wind of Change. Раніше в композиції був рядок про Москву: Ідучи берегом Москви-ріки в парк Горького. Тепер його замінили фразою про Україну: А тепер послухай моє серце – там написано Україна. Цим жестом учасники колективу підтримали нашу країну у війні з РФ.