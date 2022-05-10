Лидер немецкой рок-группы Scorpions Клаус Майне рассказал о том, как изменил слова в самой популярной песне коллектива Wind of Change.

На одном из концертов Клаус достал украинский флаг и спел об Украине в том месте песни, где раньше были строки, посвященные Москве. Говорит, они как раз готовились к новому туру и он подумал, что сейчас не время романтизировать РФ.

— Не время романтизировать Россию текстами наподобие — Гулять по Москве к парку Горького. Я хотел сказать этими словами о том, что мы поддерживаем Украину в этой очень сложной ситуации, — отметил Майне.

Композиция была написана около 30 лет назад во время начала новой эры и падения Берлинской стены. Говорит, тогда Scorpions впервые приехали в СССР.

— Тогда я очень вдохновился на написание этой песни. Я считаю, что музыка должна строить мосты. Это был момент надежды на более мирный мир. Спустя столько лет, я думаю, что эта композиция потеряла значение быть мирной и песней надежды, мне пришлось изменить слова, — сказал артист.

Клаус отметил, что все люди на этой планете имеют право жить в мире и свободе рядом со своими соседями.

— Мы видим ежедневно по телевизору эти ужасные кадры. Мы смотрим новости, где бы мы не были, эти разбивает сердце. Но мы не имеем полного представления, что это на самом деле значит быть в такой ситуации. Это очень сложно для любого человека. Так много невинных людей лишилось жизни. Мы все надеемся, что это очень скоро закончится и мы все увидимся в лучшие времена. Мы очень сильно уважаем украинцев, — отметил лидер Scorpions.

Напомним, 27 марта всемирно известная группа Scorpions выступила в Лас-Вегасе, где спела песню Wind of Change. Ранее в композиции была строчка о Москве — Идя по берегу Москвы-реки в парк Горького. Теперь ее заменили фразой об Украине: А теперь послушай мое сердце — там написано Украина. Этим жестом участники коллектива поддержали нашу страну в войне с РФ.