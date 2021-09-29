Не время умирать: в Лондоне состоялась мировая премьера нового Джеймса Бонда

В Лондоне состоялась премьера нового фильма о приключениях агента британской разведки Джеймса Бонда, которого играет английский актер Дэниел Крейг. Кинолента называется Не время умирать.
Это пятый и последний фильм об агенте 007 с участием Крейга в главной роли.
Долгожданный показ нового Джеймса Бонда прошел в королевском Альберт-холле. Среди гостей был принц Чарльз с супругой Камиллой, герцоги Кембриджские Уильям и Кейт. Также на мероприятие пригласили военнослужащих и медицинских работников в качестве благодарности за их работу во время пандемии коронавируса.
Вечер также поддержал благотворительность для бывших и нынешних членов спецназа Соединенного Королевства.
Не время умирать — 25-й в серии фильмов про Бонда и пятый фильм Бондианы с участием Дэниела Крейга. Продюсер франшизы Барбара Брокколи сказала, что замену главному герою начнут искать лишь в следующем году.
По сюжету киноленты агент 007 уволился из Ми-6 и отправился жить на Ямайку. Однако долго наслаждаться спокойствием у Бонда не получилось, и он снова вынужден спасать мир. На этот раз злодей похитил ученого, чтобы тот создал сверхмощное смертельное оружие.
Режиссером фильма стал Кэри Фукунага. Выход ленты в американский прокат запланирован на 8 октября. Премьера в Украине состоится уже завтра, 30 сентября.