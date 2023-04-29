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Ікону з холодильника Лесі Нікітюк виставили в музеї

29 Квітня 2023, 08:33
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Ікону з холодильника Лесі Нікітюк виставили в музеї

Леся Нікітюк долучилася до однієї з виставок у Києві. Для експозиції в музеї історії міста Києва ведуча шоу єПитання (Новий канал) надала оригінальний експонат, який колись придбала на Херсонщині.

– Сьогодні відкриття виставки Чумацька ікона на рибі. Ви коли востаннє ходили в музей? Я, повірте, так само. Всі експонати вдалося врятувати з Херсонського музею під час повномасштабного вторгнення. А один увесь цей час був у моєму холодильнику (усміхається), – каже Леся Нікітюк.

ікона Матір Божа на камбалі

Тепер ікона Матір Божа на камбалі – частина виставки в музеї історії Києва.

– Цю ікону я придбала ще три роки тому, коли знімали Херсонщину в проєкті LeМаршрутка. Тоді й познайомилася з видатною художницею нашого часу Оксаною Оснач. А тепер ікона, яку я придбала тоді, частина нинішньої експозиції. Обов’язково відвідайте музей Історії міста Києва! На жаль, кілька таких ікон наші вороги виставляють у своїх музеях і кажуть усім, що то їхнє. Але то наше! Подивіться наживо, – закликає телеведуча.

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