Ікону з холодильника Лесі Нікітюк виставили в музеї

Леся Нікітюк долучилася до однієї з виставок у Києві. Для експозиції в музеї історії міста Києва ведуча шоу єПитання (Новий канал) надала оригінальний експонат, який колись придбала на Херсонщині.

– Сьогодні відкриття виставки Чумацька ікона на рибі. Ви коли востаннє ходили в музей? Я, повірте, так само. Всі експонати вдалося врятувати з Херсонського музею під час повномасштабного вторгнення. А один увесь цей час був у моєму холодильнику (усміхається), – каже Леся Нікітюк.

Тепер ікона Матір Божа на камбалі – частина виставки в музеї історії Києва.

– Цю ікону я придбала ще три роки тому, коли знімали Херсонщину в проєкті LeМаршрутка. Тоді й познайомилася з видатною художницею нашого часу Оксаною Оснач. А тепер ікона, яку я придбала тоді, частина нинішньої експозиції. Обов’язково відвідайте музей Історії міста Києва! На жаль, кілька таких ікон наші вороги виставляють у своїх музеях і кажуть усім, що то їхнє. Але то наше! Подивіться наживо, – закликає телеведуча.