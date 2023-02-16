Австралійська акторка Ребел Вілсон зізналася, що їй не можна було худнути через контракт. Зірці заборонялося скидати вагу більше певної цифри через зйомки в серії фільмів Ідеальний голос, в якому вона виконала роль Товстої Емі.

Так, згідно з контрактом, Ребел могла схуднути, але не більше ніж на 4,5 кілограм. Набрати їй дозволялося стільки ж.

– Я чекала, поки зйомки в Ідеальному голосі закінчаться. Я не могла сильно худнути, оскільки в мене був контракт. Говорили: – Ви повинні залишатися у вазі. Це прописано у вашому контракті, – розповіла Вілсон.

Зараз дивляться

Незважаючи на це, акторці подобалася роль Товстої Емі і грати її, оскільки вона впевнена і напориста.

– Частина цього – я. Багато людей кажуть, що насправді це не гра, оскільки це схоже на те, як ми тусуємося. Але була й інша частина мене, яка не була впевнена в собі, – зазначила Ребел.

Свій шлях схуднення Вілсон почала в 2020 році, до 2022 вона схудла на понад ніж 36 кілограм.