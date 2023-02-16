Австралийская актриса Ребел Уилсон призналась, что ей нельзя было худеть из-за контракта. Звезде запрещалось сбрасывать вес больше определенной цифры из-за съемок в серии фильмов Идеальный голос, в котором она исполнила роль Толстой Эми.

Так, согласно контракту, Ребел могла похудеть, но не более чем на 4,5 килограмм. Набрать ей разрешалось столько же.

— Я ждала, пока съемки в Идеальном голосе закончатся. Я не могла сильно худеть, поскольку у меня был контракт. Говорили: — Вы должны оставаться в весе. Это прописано в вашем контракте, — рассказала Уилсон.

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Несмотря на это, актрисе нравилась роль Толстой Эми и играть ее, поскольку она уверенная и напористая.

— Часть этого — я. Многие люди говорят, что на самом деле это не игра, поскольку это похоже на то, как мы тусуемся. Но была и другая часть меня, которая не была уверена в себе, — отметила Ребел.

Свой путь похудения Уилсон начала в 2020 году, к 2022 она похудела на более чем 36 килограмм.