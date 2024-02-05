Стало відомо, хто стане ведучими Євробачення 2024, яке відбудеться в Мальме (Швеція).

Імена ведучих Євробачення 2024

Так, ведучі Євробачення 2024 – голлівудська зірка Малін Акерман і шведська телеведуча та комік Петра Меде. Разом вони вестимуть три прямі трансляції 68-го конкурсу пісні з Мальме 7, 9 і 11 травня.

За словами Петри, для неї честь вести конкурс Євробачення, вона з нетерпінням чекає можливості опинитися на сцені з Акерман.

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– Уявіть собі, що у вас знову з’явиться шанс провести Євробачення! Це така неймовірна честь… Я тепер із нетерпінням чекаю можливості попрацювати з Малин. Ми не були знайомі раніше, але вже зустрічалися кілька разів. Працювати з нею буде суцільним задоволенням, – зазначила Меде.

І якщо Петра Меде вже була ведучою Євробачення 2013, то для Малін Акерман це абсолютно новий досвід.

– Я не можу описати свої почуття з цього приводу. Я дуже схвильована і трохи нервую, але в позитивному ключі. Мені завжди подобалося Євробачення, і стати частиною цього фантастичного шоу разом з Петрою – це мрія, що збулася. Крім того, Петра – одна з найкумедніших жінок, яких я коли-небудь зустрічала, – підкреслила актриса.

Нагадаємо, 4 лютого стало відомо, хто представить Україну на Євробаченні 2024. За право вийти на сцену у Швеції від нашої країни боролися 11 учасників.