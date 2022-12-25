Напередодні Різдва стало відоме ім’я переможця шоу МастерШеф. Битва сезонів. Грошовий приз і звання найкращого кулінара країни отримав Олександр Цвігун.

У суперфіналі за звання переможця МастерШеф. Битва сезонів він боровся із Владом та Олександром.

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Олександр Цвігун у 19 років поїхав до Польщі набиратися досвіду в найкращому ресторані Щецина. Пізніше став сушефом і допомагав навчати новеньких.

Цвігун був фіналістом МастерШеф. Професіонали-2. Нині розвиває українську гастрономію, а українська кухня – його основне кохання.

В Instagram Олександр Цвігун публікує свої страви. І вони справді неймовірні!