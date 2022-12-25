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Назван победитель шоу МастерШеф. Битва сезонов

25 декабря 2022, 08:58
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Назван победитель шоу МастерШеф. Битва сезонов
Источник: СТБ

Накануне Рождества стало известно имя победителя шоу МастерШеф. Битва сезонов. Денежный приз и звание лучшего кулинара страны получил Александр Цвигун.

В суперфинале за звание победителя МастерШеф. Битва сезонов он сражался с Владом и Александром.

Олександр Цвігун - МастерШеф

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Александр Цвигун в 19 лет уехал в Польшу набираться опыта в лучшем ресторане Щецина. Позже стал су-шефом и помогал обучать новеньких.

Цвигун был финалистом МастерШеф. Профессионалы-2. Сейчас развивает украинскую гастрономию, а украинская кухня – его основная любовь.

В Instagram Александр Цвигун публикует свои блюда. И выглядит это действительно невероятно!

Источник
СТБ
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Эктор Хименес-Браво МастерШеф
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