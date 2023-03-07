Телеведучий СТБ Григорій Решетнік зворушив віршем, який присвятив полоненому українському герою, по-звірячому розстріляному російськими окупантами.

Сміливість військового, який в очі ворогам сказав Слава Україні, вразила весь світ, а тому мало хто зміг пройти повз героїзм нашого захисника.

В авторському вірші Григорій описав погляд воїна, назвавши його вільним, гордим і незалежним, зазначивши, що це символ боротьби незламного народу.

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Підписники Решетніка оцінили його авторський вірш, наголосивши, що він зворушив їх до глибини душі.

Чудовий вірш.

Як же боляче.

Навіки слава!

Вічна слава герою!

Вірш до сліз.

Не забудемо і не пробачимо!

А головне, що в його очах не було ні краплі страху. Справжній герой! У мене те відео досі перед очима, настільки треба бути бездушними, щоб таке зробити. Він сказав, як є, стоячи на своїй рідній землі, – пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, 6 березня в мережі з’явилося відео, як окупанти по-звірячому вбили воїна, який хоробро сказав їм у вічі Слава Україні. Згодом стало відомо, що герой служив у 30 окремій механізованій бригаді ім. князя Костянтина Острозького.

Звали його Тимофій Миколайович Шадура.