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Краще вже китайською: дружина Решетніка згадала, як змушена була говорити російською мовою

22 Лютого 2023, 18:32
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Кристина Решетник

Дружина телеведучого СТБ Григорія Решетніка Христина згадала, як у 17 років зіткнулася із популяризацією російської мови. Тоді вона приїхала з Івано-Франківська до Києва вступати до університету.

Каже, в той час було не модно розмовляти українською, а тому був психологічний тиск від тих, хто давно вже “говорить зрозумілою мовою”.

– Для них українська була мовою селюків. Так, я піддалася. Моїй не зовсім сформованій психіці на першому курсі університету Шевченка здавалося, що так буде легше влитися і отримати прихильність колективу. Згодом, коли на другому курсі пішла працювати на телеканал, побачила та відчула, що головне – бути собою. Поважати рідне… І свідомість почала змінюватися, – поділилася Христина.

Зізнається, особливе розуміння важливості рідної мови прийшло лише під час війни. Жахливо усвідомлювати, що споконвіку росіяни знищували все українське, як і популяризували те й тих, хто нас згодом прийшов вбивати.

Зараз дивляться

Зазначає, зараз багато хто намагається розмовляти українською, навіть ті, хто цього ніколи не робив. Багато хто почав розуміти, що мова – це наша зброя, і з кожним днем кількість таких людей збільшуватиметься.

– Вдома з рідними кожен може спілкуватися хоч китайською, краще вже китайською. Але українську мають знати всі. Тому що ми живемо в Україні, – підсумувала Решетнік.

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Фото: Христина Решетнік

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Григорій Решетнік Українська мова
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