Співачка Наталя Могилевська зустрілася в центрі Львова з блогером Ніколасом Кармою. Крім традиційного питання про те, скільки коштує look, Карма поцікавився у співачки подробицями з її життя у статусі мами.

Наталя Могилевська про причини рішення удочерити двох дівчат

Артистка відверто розповіла, що рішилася стати прийомною мамою не через проблеми зі здоровʼям.

– Працюємо з чоловіком кожного дня над питанням, – з гумором зауважила Могилевська.

Співачка додала, що перед нею також не стояло завдання стати для когось прикладом. Тож Мішель та Софію вона взяла до себе, бо “просто їх полюбила”.

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Скільки коштує look Наталі Могилевської

Артистка була вдягнена у спортивний костюм іспанського бренду Oysho за 50 євро та взута у масивні чорні черевики на підборах. Взуття Могилевська придбала в Польщі за 3 тис. злотих (28 тис. грн). Шубу, пошиту у 1980-х, співачка купила в Лондоні за 200 доларів, а окуляри їй подарував чоловік.

– У мене дуже багато окулярів: і для дня, і для вечора. Ці вдень ношу, щоби не впізнавали – найбільші, – пожартувала артистка.

До слова, Наталя Могилевська доволі довго приховувала своє особисте життя. Вперше свого коханого співачка показала на початку цього року. Відомо, що його звати Валентин. Вони разом допомагали з евакуацією вагітній сестрі артистки.