В ночь на 3 мая в Нью-Йорке состоялся ежегодный Бал Института костюма Met Gala, темой которого стал “позолоченный гламур”.

В ходе мероприятия часть трансляции посвятили войне в Украине, которую развязала Россия.

Один из ведущих вечера, редактор Vogue, Хэмиш Боулз выразил поддержку украинцам и вспомнил достижения киевлянки Валентины Саниной-Шлее.

Дизайнер после переезда в США основала одноименный дом моды. Он просуществовал более 30 лет и стал классикой американского дизайна.

– Война в Украине заставила многих покинуть свои дома. Мы вспоминаем вклад миллионов эмигрантов и беженцев в американскую культуру и историю американской моды. В 1917 году дизайнер Валентина, родившаяся в Украине, приехала в Нью-Йорк. Она зарекомендовала себя как элитный кутюрье, одевая самых модных и знаменитых женщин своего времени. Одно из ее платьев представлено на выставке Института костюма в Метрополитен-музее, посвященной американской моде, — сказал Боулз.

Кроме того, Боузл призвал делать пожертвования в поддержку Украины.

— Этой ночью наши сердца с украинцами и жертвами войны по всему миру. Компания Conde Nast сделала пожертвование в комитет Красного креста. Мы призываем вас сделать то же самое, если есть такая возможность, — добавил он.

Следует отметить, что одежда Валентина Санина-Шлее окончила киевскую гимназию, была музой Александра Вертинского.

В 1923 году переехала в Нью-Йорк, где позже дебютировала как художник по костюмам: создавала наряды для Греты Гарбо, Марлен Дитрих, Полы Негри, Джудит Андерсон, Кэтрин Хепберн.