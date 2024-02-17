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Наш маленький всесвіт: Parfeniuk та Сімбочка розсекретили стать первістка

17 Лютого 2024, 13:15
Тетяна Штерєва редакторка розділу Lifestyle
Parfeniuk та Сімбочка

Співак Parfeniuk (справжнє ім’я Ілля Парфенюк) та тікток-блогерка Сімбочка розсекретили стать свого первістка. Для цього пара влаштувала гендер-паті.

На кого чекають Parfeniuk та Сімбочка

Закохані, вочевидь, вирішили не влаштовувати гучної вечірки, адже на відео, знятому на даху будинку, вони у кадрі лише вдвох. Для них самих новина про стать майбутньої дитини теж була сюрпризом.

Вони її дізналися, лопнувши величезну чорну кулю, з якої посипалося рожеве конфеті. Зі спеціально підготовлених шашок пішов рожевий дим. Тож, у Parfeniuk та Сімбочки буде дівчинка.

Зараз дивляться

– Дуже любимо та чекаємо на тебе, наш маленький всесвіт, – зазначили щасливі мабутні батьки в дописі.

Реакція шанувальників пари

В коментарях підписники радіють разом з Іллею та його нареченою та діляться, чи справдилися їхні прогнози.

  • До кінця думала, що буде хлопчик.
  • Бро, дівчинка – це кайф! Вітаю!
  • Вітаю! Я так й думала, що буде дівчинка!
  • Я думала, що буде хлопчик, але хотіла, щоби була дівчинка. Вітаю!
  • Вітаю! Хай росте здорова маленька зіронька! 

Про те, що Parfeniuk та Сімбочка чекають на першу дитину стало відомо в грудні 2023 року. Вони доволі довго тримали інтригу. Пара разом близько року. Минулого літа закохані заручилися.

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Фото: Parfeniuk

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