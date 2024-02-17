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Наша маленькая вселенная: Parfeniuk и Симбочка рассекретили пол первенца

17 февраля 2024, 13:15
Татьяна Штерева редактор раздела Lifestyle
Parfeniuk та Сімбочка

Певец Parfeniuk (настоящее имя Илья Парфенюк) и тикток-блогер Симбочка рассекретили пол своего первенца. Для этого пара устроила гендер-пати.

Кого ждут Parfeniuk и Симбочка

Влюбленные, очевидно, решили не устраивать шумной вечеринки, ведь на видео, снятом на крыше дома, они в кадре только вдвоем. Для них самих новость о поле будущего ребенка тоже была сюрпризом.

Они ее узнали, лопнув огромный черный шар, из которого посыпалось розовое конфетти. Из специально подготовленных шашек пошел розовый дым. Поэтому, у Parfeniuk и Симбочки будет девочка.

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— Очень любим и ждем тебя, наша маленькая вселенная, — отметили счастливые будущие родители в заметке.

Реакция поклонников пары

В комментариях подписчики радуются вместе с Ильей и его невестой и делятся, оправдались ли их прогнозы.

  • До конца думала, что будет мальчик.
  • Бро, девочка — это кайф! Поздравляю!
  • Поздравляю! Я так и думала, что будет девочка!
  • Я думала, что будет мальчик, но хотела, чтобы была девочка. Поздравляю!
  • Поздравляю! Пусть растет здоровая маленькая звездочка!

О том, что Parfeniuk и Симбочка ждут первого ребенка стало известно в декабре 2023 года. Они довольно долго держали интригу. Пара вместе около года. Прошлым летом влюбленные обручились.

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Фото: Parfeniuk

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